Heeft Riemer ongelijk met zijn uitspraak over doelmannen? Het verleden toont aan van wel

De situatie die bij Anderlecht gecreëerd is tussen de doelmannen heeft de Brusselaars waarschijnlijk al twee punten gekost. Brian Riemer vindt dat er binnen een topclub concurrentie moet zijn, zelfs tussen de doelmannen. Maar het verleden leert ons dat het in veel gevallen niet goed uitdraait.

"Als je bij een topclub zit, of je nu de spits, de rechtsachter of de keeper bent, moet je genieten van de concurrentie", antwoordde Brian Riemer gisteren op de vraag of de komst van Schmeichel iets te maken had met de fout van Maxime Dupé.

Of dat echt klopt, valt te betwijfelen. Een keeper moet mentale rust hebben voor hij aan een wedstrijd begint. Anders dan een veldspeler weet hij immers dat als hij zijn plaats kwijtspeelt, er al veel moet gebeuren vooraleer hij die terug kan winnen. Vraag het maar aan Davy Roef bij KAA Gent.

Die was de held in de gewonnen bekerfinale tegen Anderlecht, maar zag het seizoen erop Paul Nardi arriveren. Ook hij voelde toen de bui al hangen. Maar er zijn legio voorbeelden dat een onduidelijke hiërarchie voor problemen zorgt.

Navas, Courtois, Zitka, Proto... het boterde nooit

Denk maar aan dat 2018-2019 seizoen toen Real Madrid zowel Keylor Navas als Thibaut Courtois in dienst had. Er was geen duidelijke nummer 1 en dat zorgde voor heel wat discussies binnen de club. Geen van beiden bereikte zijn beste niveau.

Bij Anderlecht kenden ze dat probleem vroeger trouwens ook al. Denk maar aan Daniel Zitka en Silvio Proto. Of Zitka en Tristan Peersman. Die laatste ging er mentaal helemaal door onderuit. Filip De Wilde en Zvonko Milojevic was nog zo'n voorbeeld.

De reactie van Dupé - al wou hij niet veel zeggen - was trouwens veelzeggend genoeg. "Ik wil er niet over praten", zei hij. Om er later nog aan toe te voegen: "Het is een moeilijke week geweest voor mij."

Schmeichel zat naast Fredberg in de tribune, da's al helemaal een verkeerd signaal

Anderlecht zal snel klare wijn moeten schenken, maar Dupé had bepaalde beloftes gekregen toen er met hem onderhandeld werd. Niet dat hij de absolute nummer 1 zou zijn, maar wel dat hij voor die positie aangetrokken werd.

Nooit van z'n leven had hij gedacht dat een man als Kasper Schmeichel zou aangetrokken worden. Een Deen dan nog, die in de tribune naast Jesper Fredberg plaats nam in Kortrijk. Da's al helemaal het signaal sturen dat hij in de bovenste schuif ligt voor hij nog maar één match gespeeld heeft.

Tot zondag was Dupé foutloos geweest in de eerste zes wedstrijden. Je kan argumenteren wat je wil, maar goed in zijn vel zat hij niet. En dat speelt mee bij een doelman.