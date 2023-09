Mark Van Bommel komt met slecht nieuws dag voor CL-duel tegen Barcelona

Morgen staat Antwerp oog in oog met de grote sterren van Barcelona. Maandag moest Mark Van Bommel op de persconferentie toch even slecht nieuws brengen over een van zijn spelers.

Zo gaf Van Bommel een update over Jacob Ondrejka. Eerder werd bekend gemaakt dat de Zweed niet mee zou reizen naar Barcelona. De reden was vooralsnog niet zeker, maar nu schept de Antwerp-coach meer duidelijkheid over de situatie.

Ondrejka zal nu enkele weken niet inzetbaar zijn. "Hij is helaas meerdere weken out. Op de training geblesseerd geraakt. Jammer voor ons en voor hem. Het is een breukje. Als ik niet vertel waar, dan zit ik safe", citeert Gazet Van Antwerpen Van Bommel.

Ondrejka kwam deze zomer over van Elfsborg uit Zweden voor anderhalf miljoen euro. Hij droeg het Antwerp-shirt al vier keer in de Jupiler Pro League. Hij was al goed voor één assist. Hij werd door Van Bommel voorlopig bijna altijd als aanvallende middenvelder gebruikt.