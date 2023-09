Mark Van Bommel strooit met lof naar nieuwe aanwinst na debuut voor Antwerp

Antwerp FC won vrijdagavond met 0-3 op het veld van KVC Westerlo. Mark Van Bommel had meteen veel lof voor een nieuwe aanwinst.

Zo zag Van Bommel dat Owen Wijndal een goede indruk naliet na zijn debuut. "Hij gaat goed mee in het spel zoals we het graag willen spelen. Owen is heel technisch vaardig."

"Hij komt graag op. Al bij al past hij zeker nog bij de manier van voetballen van ons. Ik ben blij dat we hem op het allerlaatste moment nog konden binnenhalen", vertelde de Antwerp-coach na de overwinning tegen Westerlo.

Wijndal wordt gehuurd van Ajax tot aan het einde van dit seizoen. Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt momenteel op zo'n 8 miljoen euro. Twee jaar geleden werd hij op 17,5 miljoen geschat. De huurperiode bij Antwerp zal dit ongetwijfeld beïnvloeden.