Nieuwe eigenaar KAA Gent pompte al miljoenen in de club en er komt nog aan: "Daar mogen we fier op zijn"

Sam Baro heeft KAA Gent overgenomen en is niet van plan nu op zijn lauweren te rusten. Hij wil doorduwen om de Buffalo's bovenaan te laten meespelen. En daarvoor doet hij inspanningen.

Baro investeerde al eens 11 miljoen en gaat er nog eens 10 miljoen euro bij doen. "Ik vergelijk het met een fruitboom", zei Baro zondag in gesprek met de supporters. "Bovenaan hangt er fruit, onderin hangt er ook mooi fruit. Wel, we hebben nu al laaghangend fruit geplukt."

De investering werpt zijn vruchten af, want Gent heeft een kwalitatief sterke kern. "We hebben geïnvesteerd in nieuwe spelers - er is veel kwaliteit extra gehaald. De kern is breder."

Maar zo kon Gent het zich ook permitteren om zowel Orban als Cuypers te houden. "Die jongens hadden reële kansen hadden om naar andere clubs te gaan, maar we hebben ze aan boord gehouden. De investering leidt tot een groot accent op het sportieve. Daar mogen we fier op zijn."