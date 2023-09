OFFICIEEL: Hekkensluiter Westerlo haalt nieuwe verdediger

KVC Westerlo heeft daags na de nederlaag tegen Antwerp een nieuwe speler kunnen strikken. De club haalde een nieuwe verdediger uit Ghana.

Zo komt Bakary Haidara de verdediging van Westerlo versterken. Hij komt over van de Right To Dream Academy uit Ghana. Dat meldt de Kempense club via zijn eigen officiële kanalen.

Bakary Haidara zou niet de eerste speler van de Right To Dream Acadamy zijn die naar een hoog niveau doorstoot. Simon Adingra, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Union SG, werd ook daar gehaald. Ook Ernest Nuamah komt uit die academie. Misschien doet deze naam een belletje rinkelen. Hij was namelijk duurste inkomende transfer ooit in België. RWDM nam deze speler over, maar hij werd meteen verhuurd aan Olympique Lyon.

Westerlo reageerde zelf al kort op de komst van hun nieuwste aanwinst. "Met deze transfer naar Westerlo, neemt de 18-jarige verdediger een nieuwe stap in zijn carrière. Zijn recht om te dromen kan nu een uitgekomen droom worden in de Kempen. Als club zijn we enthousiast om bij te dragen aan zijn vooruitgang", staat te lezen op de website van de club.