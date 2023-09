OFFICIEEL: KV Mechelen laat aanvaller na onderling overleg gaan, Ivoriaan maakte deel uit van promotie en bekerwinst

"KV Mechelen en William Togui gaan in onderling overleg uit elkaar. Het contract van de De Ivoriaanse aanvaller wordt ontbonden. Togui is dus niet langer een speler van Malinwa. Togui streek in 2018 neer Achter De Kazerne en maakte deel uit van de spelerskern die de promotie naar 1A afdwong en de bekerfinale won in 2019", staat er onder meer te lezen.

"Togui kwam in totaal 65 keer uit voor Malinwa, daarin scoorde hij 14 doelpunten en gaf hij 5 assists. KV Mechelen bedankt William voor zijn jaren bij de club en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière."

Togui werd de voorbije jaren uitgeleend aan Hapoel Jeruzalem, RWDM en Espérance Tunis. De centrumspits heeft intussen een contract getekend bij Tuzlaspor, dat uitkomt in de Turkse tweede klasse.