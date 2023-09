Filip Joos stelt vraagtekens bij Schmeichel en Fredberg richting Dupé: "Doe je dat wel?"

Opvallend beeld afgelopen zondag tijdens KV Kortrijk-RSC Anderlecht. Nieuwkomer Kasper Schmeichel zat in de tribune naast Jesper Fredberg.

Maxime Dupé kende een moeilijke wedstrijd op KV Kortrijk. Hij gaf een slechte pas, waarna Zeno Debast de bal met de hand uit doel moest ranselen en rood kreeg.

“Er wordt gesproken over een blunder”, zei Gert Verheyen in Extra Time. “Maar het is een slechte pass. Ik vind niet dat je die bal per definitie niet mag geven, maar het heeft ook met je houding te maken. Dupé was te relaxed. Als je dat risico neemt, moet je het met volle concentratie doen.”

Voor Filip Joos speelde de aanwezigheid van Schmeichel een rol. Die was geblesseerd en zat in de tribune naast CEO Jesper Fredberg. Not done volgens Joos.

“Begrijp je dat je dit doet als nieuwkomer? Ik denk dat Schmeichel top is in de kleedkamer. Hij is meer dan een baksteen in je huis”, vraagt hij zich af. “Maar waarom zit je naast Fredberg? Waarom doe je dat?”

“Waarom zit je naast je baas bij je eerste match? Waar hij dan wel had moeten zitten? Niet daar. Het speelt dan nog meer in het hoofd van Dupé. Het is alsof je bij je mama in de klas zit en ‘mama’ roept in plaats van ‘juffrouw’.”