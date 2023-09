Geraakt Westerlo nog uit de put? Spits Kyan Vaesen geeft duidelijk antwoord

KVC Westerlo ging vrijdagavond met 0-3 onderuit in eigen huis. Door dit resultaat blijven de Kemphanen met 1 op 21 achter.

De groep blijft met een slecht gevoel achter na de seizoensstart. Dat weet ook Kyan Vaesen. "Teleurstellend natuurlijk. We hadden er voor het seizoen zeker meer van verwacht. Het is nu eenmaal zo, we zitten in die situatie en we moeten collectief proberen om eruit te geraken. Samen naar oplossingen zoeken en samen analyseren."

Maar zullen de Kemphanen zich nog uit deze put kunnen trekken. "Tuurlijk. Daar heb ik het volste vertrouwen in. We moeten gewoon samen bekijken wat beter kan. Zowel spelers als coaches moeten daar samen over communiceren", ging de Westerlo-spits verder.

Vaesen zag ook dat zijn club een moeilijke avond had tegen The Great Old. "Tegen Antwerp schieten we onszelf in de voet schieten door individuele fouten die telkens tot een doelpunt leiden. Dat is ook een beetje het verhaal van het seizoen nu."

Het wekelijks puntenverlies zal wel moeten stoppen, als Westerlo uit die degradatiezone wilt kruipen. "Het seizoen duurt heel lang, maar het wordt wel tijd dat we punten beginnen pakken en dat moet zo snel mogelijk."