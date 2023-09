OFFICIEEL: Maarten Vandevoordt weet wanneer hij KRC Genk moét verlaten

De toekomst van Maarten Vandevoordt is bepaald. De doelman van KRC Genk is al langer eigendom van RB Leipzig, maar weet nu ook wanneer hij de overstap naar Duitsland zal maken.

KRC Genk en RB Leipzig bereikten vorig seizoen al een akkoord over de definitieve transfer van Maarten Vandevoordt. De partijen waren het echter meteen eens dat de doelman nog minstens twee seizoenen zou rijpen in Limburg.

De voorbije weken was er sprake dat de 21-jarige doelman afgelopen zomer zou vertrekken. Andere bronnen verwachtten dan weer dat de overstap pas in 2025 zou plaatsvinden. “Ik weet zelf ook niet waar mijn toekomst de komende tijd zal liggen”, haalde Vandevoordt eerder al de schouders op.

Volgend seizoen zal Maarten Vandevoordt vertrekken bij KRC Genk

“Maar volgend seizoen zal Maarten sowieso vertrekken”, bevestigt Dimitri De Condé op de webstek van de Smurfen. “Op dat vlak hebben we met de komst van Hendrik Van Crombrugge proactief gehandeld. Er zitten jonge talenten in de wachtkamer, maar op deze manier kunnen ze in alle rust groeien.”