René Vandereycken velt oordeel of KRC Genk beter Trésor dan Paintsil gehouden had

Mike Trésor en Joseph Paintsil waren twee transfertargets bij KRC Genk. Uiteindelijk vertrok afgelopen zomer enkel Trésor.

Mike Trésor ruilde tijdens de voorbije zomermercato KRC Genk in voor het Burnley van Vincent Kompany. Joseph Paintsil bleef bij de Limburgers wel aan boord.

Tegen Union SG scoorde hij afgelopen weekend het openingsdoelpunt en daar heeft analist René Vandereycken duidelijk van genoten. “Heynen stond met het gezicht naar het eigen doel, zijn aanname was perfect, zijn doorsteekbal naar Paintsil evenzeer. Prachtig gedaan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vandereycken denkt ook dat het goed is dat Paintsil nog steeds een Genkie is. “Voor het spel van Genk is het belangrijker dat Paintsil gebleven is dan Trésor. Die laatste was heel goed qua traptechniek - zijn voorzetten en stilstaande fases waren subliem -, maar Paintsil is dreigender.”

“Zeqiri kon dankzij die sublieme assist van Paintsil makkelijk zijn eerste goal maken voor Genk. Het was opmerkelijk dat hij geen geel gehad heeft, wat aantoont dat hij veel inzet aan de dag legde, maar over het algemeen zal hij zijn meerwaarde nog moeten bewijzen. We moeten hem krediet geven: het is niet makkelijk je te tonen als je ploeg onderligt.”