De Anderlecht-top heeft te lang getwijfeld: 'Transfervrije opportuniteit wacht niét op Brussels voorstel'

Oussama Idrissi zal niet voor RSC Anderlecht komen voetballen. De Belgische recordkampioen twijfelde te lang om de transfervrij winger op te pikken.

Aanvankelijk was Oussama Idrissi hét alternatief voor RSC Anderlecht mocht de transfer van Thorgan Hazard niet zijn doorgegaan. Uiteindelijk kwam de Rode Duivel op de slotdag van de mercato de paars-witte rangen vervoegen.

Toch was de komst van Idrissi niet van de baan. Enig probleem: het Brusselse management was het er niet over eens. En dus werd de komst van de negenvoudig Marokkaans international in de koelkast gestoken. Dat kan je HIER nalezen.

🤜🏼 | Y así es como llegas a Pachuca para escribir un nuevo capítulo en la historia... ¡BIENVENIDO!#PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/IkSjB5llb3 — Club Pachuca (@Tuzos) September 19, 2023

Ondertussen heeft Idrissi een nieuwe club. De flankaanvaller heeft een contract tot medio 2025 getekend CF Pachuca. De voormalige speler van onder meer AFC Ajax en SC Feyenoord maakt transfervrij de overstap naar Mexico nadat zijn contract bij Sevilla FC ontbonden werd.