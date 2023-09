Twijfel in paars-witte bestuurskamer? Anderlecht overweegt om ex-sterkhouder van Ajax én Feyenoord alsnog transfervrij op te pikken

RSC Anderlecht heeft met Thorgan Hazard een absolute toptransfer beet. Het werk van Jesper Fredberg lijkt af, maar is dat ook effectief het geval?

Thorgan Hazard zette gisteren zijn krabbel onder een contract voor drie seizoenen bij RSC Anderlecht. Uiteindelijk was het enkele uren voor de deadline al duidelijk dat de Rode Duivel naar het Lotto Park zou verhuizen.

Jesper Fredberg had met Oussama Idrissi een plan B in schuif liggen. Alhoewel, plan B? Volgens onze informatie is de komst van de voormalige speler van onder meer AFC Ajax en Feyenoord nog niet helemaal van de baan.

© photonews

De negenvoudig Marokkaans international is een vrije speler nadat zijn contract bij Sevilla FC ontbonden werd. Bovendien bewees hij vorig seizoen in De Kuip dat hij voor een meerwaarde kan zorgen. Met andere woorden: Idrissi is nog steeds een opportuniteit.



Onenigheid



Al staan de paars-witte neuzen niet allemaal in dezelfde richting. In de bestuurskamer zijn er stemmen die de 27-jarige winger alsnog willen halen, terwijl anderen er zeker van zijn dat Anderlecht met de huidige kern zal meespelen om de prijzen.