Deze speler zal Gift Orban opvangen bij KAA Gent

Donderdagavond zal KAA Gent het opnemen tegen Zorya Luhansk. Hein Vanhaezebrouck liet al verstaan dat Gift Orban voor dit duel heel onzeker is.

In de wedstrijd tegen OH Leuven kreeg Orban een stamp, waardoor hij heel onzeker is voor de eerste wedstrijd van het Conference Leauge-avontuur van KAA Gent. Iemand zal nu zijn plaats moeten innemen

Waarschijnlijk zal Tarik Tissoudali op zijn plaats spelen in de basis. Maar we zagen nog een verrassende naam bij de selectie van de Buffalo's. Zo mag ook Goodluck Igbokwe zich bij de inzetbare spelers rekenen.

Igbokwe speelt al sinds juli 2021 bij Gent, waar hij uitkomt voor Jong Gent. Hier speelde hij al 34 wedstrijden waarin hij 14 keer kon scoren. Igbokwe matcht met Orban, beide 21 jaar en Nigeriaans. De twee zullen ongetwijfeld goed overeenkomen.