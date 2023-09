Fiorentina-coach waarschuwt KRC Genk: "Meteen punten pakken"

KRC Genk ontvangt het Italiaanse Fiorentina op de eerste speeldag van de Conference League. Fiorentina-coach Vincenzo Italiano waarschuwt Genk meteen.

Zo vertelde hij dat er zeker op groepswinst gemikt zal worden en dat er in Genk meteen punten gepakt moeten worden. "Vorig seizoen grepen we op basis van ons doelsaldo naast de groepswinst. Zo'n scenario willen we nu vermijden. We willen onze start niet missen en meteen punten pakken."



"Het was vorig jaar voor ons ook wat wennen aan het Europese niveau. We hebben ons goed herpakt en met veel enthousiasme hebben we het tot de finale geschopt. Maar er zijn wel fouten gemaakt en daar hebben we lessen uit getrokken", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.



Ondanks zijn geloof in eigen ploeg, erkent hij Genk toch al meteen als een goede club waar ze geen fouten tegen mogen maken. "Het is belangrijk om er meteen te staan. Dat moet dan wel gebeuren tegen een sterke ploeg, die al kampioen van België was."