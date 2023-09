Gehoord Vadis en Courtois? "Je hebt kapiteins die vooral bezig zijn met de band dragen en ..."

KAA Gent is klaar voor zijn eerste Europese groepswedstrijd dit seizoen. Met Sven Kums en Julien De Sart als kapitein en vice-kapitein. Hein Vanhaezebrouck heeft er wel wat over te zeggen.

Hein Vanhaezebrouck liet weten dat hij zelf Sven Kums als aanvoerder heeft benoemd dit seizoen, maar dat de keuze voor de vicekapitein voor de spelers was. En zij kozen massaal voor Julien De Sart.

"De groep ziet hem als een leider, dat betekent toch iets", aldus Vanhaezebrouck daarover in Het Laatste Nieuws. Om vervolgens een prikje uit te delen richting Vadis Odjidja - en/of Thibaut Courtois bij de Rode Duivels zo u wil.

© photonews

“Je hebt kapiteins die vooral bezig zijn met het mógen dragen van die aanvoerdersband, maar die eigenlijk vergeten wat het echt inhoudt", klinkt het bij de oefenmeester van Gent. De Sart en Kums zijn leiders zonder nood aan een aanvoerdersband volgens Vanhaezebrouck.

Echte kapiteins

"Hij is betrokken en durft gasten wijzen op hun verantwoordelijkheden. Als het minder loopt, dan zegt hij dat. Dát zijn de echte kapiteins. Niet diegenen die de aanvoerdersband krijgen", aldus nog Vanhaezebrouck.

De coach van Gent ziet een andere groepsdynamiek in vergelijking met vorig jaar en spreekt over een serieuze stap vooruit. Aan De Sart, Kums en de rest om ook in Europa te laten zien wat die groepsdynamiek teweeg kan brengen.