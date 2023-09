Malaise blijft duren bij Belgische profclub: 'Ook Vincent Kompany haakt af'

De overnamegeruchten van KV Kortrijk blijven maar duren. Burnley ging toehappen, maar er lijkt nu wel een ferme kink in de kabel te zijn. En zo blijft het maar duren bij De Kerels.

KV Kortrijk zag deze zomer de overname door de Kaminsky Group niet doorgaan. Het Burnley van Vincent Kompany leek dan weer wél te gaan toehappen. Een deal leek vorige week in de pijplijn te kunnen zitten.

Deal Kortrijk - Burnley van tafel

Maar de deal lijkt nu verre van rond. Integendeel zelfs: Het Nieuwsblad laat weten dat de overname er dan toch niet zal komen. Naar de redenen is het gissen, al zijn er wel een paar opties die geopperd worden.

Het persbericht van Kortrijk van vorige week over de opzeg van de gebruiksovereenkomst van het stadion in Kortrijk zou zeker niet geholpen hebben, weet de krant alvast te melden. Burnley is niet echt geneigd veel inspraak te dulden.