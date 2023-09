Brian Riemer komt met gouden regel (die meer dan ooit van toepassing is voor Club Brugge)

Met Anderlecht-Club Brugge komt er nog eens een onvervalste topper aan dit weekend in de Jupiler Pro League. Brian Riemer is op zijn hoede voor blauw-zwart.

Of we na Besiktas een vermoeid Club Brugge zullen zien? "Club Brugge is een heel ervaren team in het Europese voetbal. Ze zullen dan ook 100 procent klaar zijn voor de match zondag. We hebben al een hele tijd niet meer kunnen winnen tegen Club", geeft hij toe.

Toch gelooft de Deen in een stunt. "Ik hoop en geloof, met het Lotto Park achter ons, dat we kunnen winnen. Het zal op details aankomen. Dat is hoe topwedstrijden verlopen. Blauw-zwart heeft heel wat offensieve power. Maar tegelijk gaven ze gisteren weer een doelpunt weg."

Eén duidelijke regel"

Dan zal het wel beter moeten dan tegen KV Kortrijk, want daar speelde Anderlecht een bijzonder matige wedstrijd. Brian Riemer komt alvast met een regel na zulk soort matchen.

"Ik heb één duidelijke regel - de 24 uur-regel. Na een zege of na een teleurstelling kan je daar 24 uur van genieten of teleurgesteld van zijn. Nadien moet dat gaan liggen en moet de focus op de volgende match liggen."

Voor Club Brugge is die regel in ieder geval meer dan ooit van toepassing, want na een wedstrijd vol kansen wist het zichzelf niet te belonen tegen Besiktas, en kreeg het het deksel op de neus.