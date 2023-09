Limburgse derby in aantocht: STVV en Genk bereiden zich stevig voor

Zondag staat de eerste Limburgse derby van dit seizoen op het programma. STVV zal afreizen naar de Cegeka Arena in Genk om te vechten voor de eer van Limburg.

En of het een wedstrijd zal worden! Bij beide clubs is te merken dat de derby leeft. Donderdagavond, na Genk-Fiorentina klonken al massaal derbygezangen, en ook na de wedstrijd STVV-KV Mechelen lieten de Truiense supporters zich horen.

De tickets voor het uitvak in de Cegeka Arena waren in een mum van tijd uitverkocht. Om deze reden besloten de Truienaars om een groot scherm te zetten in Stayen waarop alle STVV-fans de wedstrijd live kunnen volgen.

Dat een derby geen normale wedstrijd is, en dat alles mogelijk is hebben we al vaak gezien. Zo eindigden twee van de drie laatste wedstrijden tussen STVV en Genk in een gelijkspel. De andere keer wonnen de Truienaars met 0-1. Hiervoor zat Genk wel op een reeks van vier overwinningen.

In totaal stonden Racing Genk en Sint-Truiden al 64 keer oog in oog met elkaar. Genk won 36 keer en STVV 10 keer. 18 keer eindigde het in een gelijkspel.

De Limburgse bakkers mogen zich in ieder geval al in de handen wrijven. Wanneer Genk wint, is er de traditie om appeltaart te eten. De Truienaars worden in Genk dan ook 'appelboeren' genoemd. In Sint-Truiden wordt het dan weer smurfentaart, om duidelijke redenen.

In het verleden werden al grote tifo's getoond door de fans van beide clubs, hopelijk krijgen we zondag opnieuw kunst te zien. Zowel op het veld als ernaast. Genk heeft overigens in ieder geval al het voordeel dat er niet op kunstgras gespeeld moet worden zoals ze bij STVV gewend zijn.