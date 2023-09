Ronny Deila windt er geen doekjes om: "We maken een grote kans om kampioen te spelen!"

Ronny Deila maakte eind vorig seizoen de bewogen overstap van Standard naar Club Brugge. Hij liet al knappe zaken zien, maar zijn stempel heeft hij nog niet volledig kunnen drukken. Al windt hij er geen doekjes om wat de doelstelling is.

Ronny Deila haalde vorig seizoen het absolute maximum uit Standard. Dit leverde hem een transfer op naar Club Brugge waar hij de West-Vlamingen terug op de rails moest krijgen na een teleurstellend seizoen. Met de kwalificatie voor de Conference League is al één doelstelling bereikt. Al geeft hij aan dat hij nog niet volledig zijn stempel heeft kunnen drukken.

Het merk Ronny Deila

“Het is momenteel nog geen honderd procent. Het kan altijd beter. Maar mijn principes zijn wel al merkbaar. De agressieve druk vooruit. Het voortdurend naar voren spelen. Veel mensen in de box. Maar het gaat niet uitsluitend om mijn voetbal. Nee, het gaat om óns. Ik spreek voor de hele club als ik zeg dat we entertainend willen zijn”, verklaart hij tegenover Het Nieuwsblad.

Kampioen worden

“Zelfs Rapha Onyedika denkt als zes vooruit. Ach, het is toch goed? We hebben acht zeges, drie gelijke spelen en twee nederlagen . Als we zo doorgaan, maken we een grote kans om kampioen te worden", neemt Deila de grote woorden om kampioen te spelen in de mond.