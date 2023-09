Verdediger heeft torenhoge ambities bij Club Brugge (NXT): "Dat is een gezonde ambitie, vind ik"

Nog geen enkele wedstrijd heeft hij gemist voor Club NXT. De ambities van verdediger Jano Willems bij Club (NXT) reiken ver.

De 19-jarige centrumverdediger kwam vorig seizoen na Nieuwjaar boven water, en is sindsdien een vaste waarde in het hart van de verdediging bij Club NXT. Dit seizoen startte hij elke match, en enkel tegen Patro Eisden werd de jonkie vroegtijdig naar de kant gehaald.

Voor Willems is de Challenger Pro League momenteel de ideale leerschool. “Ik verwacht mij aan een lange en intense competitie. Het niveau ligt hoger dan vorig seizoen, maar ook wij zijn beter geworden", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Beste belofteploeg van België zijn"

Aan ambities in ieder geval geen gebrek bij de verdediger. "We moeten bij de top zes kunnen eindigen, maar daarvoor moeten we wel een ploeg als SL16 kloppen. Thuis kunnen we altijd iets meer en we willen tonen dat we de beste beloftenploeg van België zijn.”

Bij Club Brugge hoopt hij in de voetsporen te treden van Jorne Spileers. “Natuurlijk, maar ik hoop nog beter te doen dan Spileers. Dat is een gezonde ambitie, vind ik.”