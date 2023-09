Bilal El Khannouss doet mooie belofte aan supporters met oog op derby tegen STVV

KRC Genk speelde donderdagavond 2-2 gelijk tegen Fiorentina. Een goede wedstrijd van de Limburgers waar meer inzat. Bilal El Khannouss deed na de wedstrijd al een belofte voor het duel tegen STVV van zondag.

De Genkse middenvelder is zeer blij met het gelijkspel tegen Fiorentina en weet dat er meer inzat. "We pakken een goed punt vandaag tegen de finalist van vorig jaar. Er zat zeker meer in voor ons. We speelden goed met veel intensiteit. Die doelpunten op stilstaande fases mogen niet gebeuren tegen zo’n ploegen want in zo’n wedstrijd spelen de details mee."

El Khannouss leverde donderdag ook zijn eerste assist af in een Europese competitie. "Ik ben blij met mijn wedstrijd van vandaag en met mijn eerste assist in het Europees voetbal. Assists geven en doelpunten maken, dat zijn zeker mijn werkpunten nu."

Hij deed ook nog een belofte aan Genk-fans met het oog op zondag. Dan spelen ze de derby tegen STVV. "Het vertrouwen zit goed op dit moment. We weten dat het tegen STVV een belangrijke wedstrijd is, voor ons maar ook voor de fans. We gaan er dus alles aan doen om te winnen. We gaan onze fans proberen blij te maken."