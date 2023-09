Carl Hoefkens reageert positief na teleurstellend gelijkspel tegen Westerlo: "Dan kan iedereen zeggen dat we bijna perfect speelden"

Standard speelde vrijdagavond 0-0 gelijk tegen KVC Westerlo na een zeer teleurstellende pot voetbal. Carl Hoefkens was niet ontevreden over het spel van zijn ploeg.

Voor de rust bracht geen van beide clubs goed voetbal. Na de koffie ging het al een pak beter voor de Rouches. "De eerste helft was niet goed. We wonnen nooit de tweede bal en het was moeilijk om de ruimtes te vinden. Na de rust begonnen we met meer druk. We wonnen de bal dan ook sneller terug. Het vinden van ruimtes werd ook makkelijker", vertelde Hoefkens na afloop.

Standard speelde een aantal kansen uit waar meer van geprofiteerd had moeten worden. "We veranderden kleine dingen. Ik ben zeer tevreden met de counterpress. Volgens mij hebben we genoeg kansen gehad om de wedstrijd te winnen. Westerlo heeft dan ook goed verdedigd. Dat was volgens mij het verhaal van de wedstrijd."

De Rouches domineerden de wedstrijd, en als er een ploeg de drie punten verdiende vandaag dan was dat wel Standard. Dat weet ook Hoefkens. "Als we een doelpunt hadden gemaakt, kan iedereen volgens mij zeggen dat we een bijna een perfecte wedstrijd speelden."