CEO komt met straf voorstel voor Belgische competitie: "Net zoals in Spanje"

Heel wat Belgische clubs hebben het financieel moeilijk. Daardoor komen ze vaak in buitenlandse handen.

Een bescheiden budget, een jeugdopleiding in opbouw en in de Challenger Pro League moeten proberen een gooi te doen naar promotie richting 1A. Het is voor veel ploegen geen sinecure.

Ook niet voor Lierse Kempenzonen, zo beseft CEO Yorick Torreele ontzettend goed. Die vraag wordt de club al enkele jaren gesteld en een pasklaar antwoord is er ook niet.

“We willen alvast elk jaar op sportief, infrastructureel en commercieel vlak stappen vooruit zetten. Ik ben van nature alvast een echte winnaar. Ik word fysiek onwel van verliezen”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Want er zijn immers heel wat valkuilen. “Door de vele buitenlandse investeerders zijn sommige Belgische clubs hun DNA helemaal kwijtgeraakt. Dat mag bij Lierse nooit gebeuren.”

Toch blijft de kloof tussen de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League bijzonder groot. Torreele doet dan ook een voorstel om dat probleem op te lossen.

“Ik ben voorstander van een salarisplafond zoals in Spanje. Het klopt niet dat clubs in België meer kunnen uitgeven dan ze binnenkrijgen. Zolang dat niet bestraft wordt, zal het voor ons een moeilijk verhaal worden. Maar uiteraard blijven we wel gezond ambitieus.”