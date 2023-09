De verschrikkelijke crash heeft de ogen van Sofian Kiyine geopend: "Nooit nog een druppel alcohol"

Het is zes maanden geleden, maar de beelden van de verschrikkelijke crash die Sofian Kiyine veroorzaakte staat waarschijnlijk nog op uw netvlies gebrand. De 25-jarige middenvelder is intussen weer voetballer, maar heeft zijn leven drastisch omgeworpen.

Kiyine verloor aan hoge snelheid de controle over het stuur en vloog letterlijk een sporthal binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden daar. De speler van OH Leuven was ook onder invloed van alcohol.

“Ik denk niet dat ik ooit nog een druppel alcohol aanraak", zegt hij nu in Het Nieuwsblad. "Dat heeft me zodanig gemarkeerd, ik ontloop liever het risico. God heeft me een boodschap gegeven en in onze religie drink je niet. Dus respecteer ik dat."

Stommiteiten met zware gevolgen

Als deel van zijn rehabilitatie moet hij ook een cursus verkeersveiligheid volgen en gaat hij af en toe helpen in een revalidatiecentrum. “Ik help mensen die een ongeluk hadden. Mensen met geamputeerde ledematen, mensen die deels verlamd zijn. Zelfs met 30, 40 kilometer per uur kan je er al heel erg aan toe zijn, zo blijkt."

"Soms zijn het echt stommiteiten met heel zware gevolgen. Ik besef dat ik veel geluk heb gehad en er ook zo aan toe had kunnen zijn. Als ik een gaatje in mijn agenda vind, ga ik erheen. Hen helpen, het raakt me maar het geeft me ook voldoening."