Hugo Vetlesen kijkt al uit naar match tegen Anderlecht: "Dat wordt makkelijk"

Club Brugge verspeelde tegen het Turkse Besiktas in het slot nog twee punten. Maar zondag wacht alweer het bezoek aan Anderlecht.

Club Brugge liet tegen het Turkse Besiktas heel wat kansen liggen en moest in het slot nog een tegengoal van Besiktas slikken. Ook de Noor Hugo Vetlesen moest erkennen dat Club al eerder zijn kansen had moeten afmaken.

"Soms is één goal genoeg om de drie punten te pakken, maar dat was nu niet het geval. We spelen 85 minuten zeer goed en dat moeten we meenemen naar de match van zondag." Dan trekt Club Brugge naar Anderlecht voor de altijd beladen topper.

Maar dan moet de teleurstelling na het gelijkspel tegen Besiktas snel doorgespoeld worden. Volgens Vetlesen is dat echter geen probleem. "Dat wordt makkelijk. We spelen tegen Anderlecht en dat is altijd een belangrijke wedstrijd. Daar moeten we kunnen terugslaan."