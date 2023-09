Sinan Bolat reageert positief na matige wedstrijd op Standard maar weet waar het beter moet

KVC Westerlo speelde vrijdagavond 0-0 gelijk tegen Standard na een matige pot voetbal. Bij Westerlo waren ze tevreden, al zijn er nog veel werkpunten.

Sinan Bolat stond na even weg te zijn terug tussen de palen. De voorbije weken was het Nick Gillekens die in doel stond nadat Bolat blunderde. Vrijdag hielde de Westerlo-doelman toch weer de nul. "Het is altijd fijn om terug te spelen. Zeker met een clean sheet erbij."

"We hebben niet zoveel gecreëerd. Bij ons ging de aandacht eigenlijk eerder naar de verdediging. We hebben vandaag wel getoond dat we kunnen knokken om geen tegendoelpunt te slikken."

Westerlo ging aan de bak met een ander systeem ten opzichte van de voorbije wedstrijden. "Het geeft vertrouwen aan de hele ploeg wanneer je de nul kunt houden. Zeker in een uitwedstrijd op Standard. Als je dan met een ander systeem speelt, en dat wordt meteen bevestigd, is dat altijd leuk. Het is nu aan de trainer om de komende weken te bekijken met welke tactiek we zullen spelen."

Bolat weet wel wat er nog mist bij zijn club. "Bij ons mankeerde er wel wat vertrouwen. Nu moeten we het vertrouwen winnen door in zulke wedstrijden te presteren als ploeg en te vechten om de nul te houden. Dan zal het vertrouwen zeker terug komen de volgende weken."