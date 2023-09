'Absolute topclub toont interesse voor Gift Orban'

Deze zomer bleef Emmanuel Gift Orban tot ieders verrassing bij KAA Gent. De Nigeriaanse spits blijft echter interesse trekken van Europese topclubs.

Een kandidaat meer of minder, daar kijken ze bij KAA Gent niet meer van op. De jonge spits van de Buffalo’s zette waanzinnige statistieken neer: 26 doelpunten in 31 wedstrijden. Interesse van topclubs is dan ook niet gewoon. Ook FC Barcelona zou hem nu van dicht opvolgen.

Het Spaanse transfermedium Fichajes.net meldt dat FC Barcelona al op zoek is naar een opvolger voor Robert Lewandowski. Naar verluidt staat de naam van Gift Orban op dat lijstje.

De nieuwe sportief directeur Deco zou zeer gecharmeerd zijn door het spel van Orban. De Spaanse club zou een poging kunnen wagen tijdens de volgende mercato. Ook AC Milan en Tottenham houden Orban ook in de gaten.

Of Orban zo gemakkelijk los te weken zal zijn is ook maar de vraag. Zijn contract loopt nog lang en door de komst van investeerder Sam Baro loopt het financieel vlot bij KAA Gent, waardoor het zeker voor een jackpot kan gaan. Bedragen van 40 miljoen euro of meer worden genoemd.