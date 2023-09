Bilal El Khannouss ziet ploegmaat opstaan: "Dat verandert alles"

KRC Genk kan dit seizoen rekenen op een sterke Matias Galarza. De 21-jarige Argentijn lijkt dit seizoen helemaal klaar voor de doorbraak.

Het werd een moeilijk seizoen voor Matias Galarza, vorig jaar bij KRC Genk. De Argentijn kostte de Limburgers maar liefst 6 miljoen euro, maar daar hadden ze in zijn eerste seizoen helemaal niet veel aan.

Voor Nieuwjaar bleef zijn speeltijd beperkt tot slechts 72 minuten. Hij had de meer tijd dan verwacht nodig om zich aan te passen, maar ook disciplinair liep het allemaal niet van een leien dakje.

Na een blessure bleef hij zonder toestemming van de club veel te lang in zijn thuisland. Dimitri de Condé zette hem terug naar de beloften, maar daar werd hij in zijn eerste match van het veld gestuurd voor een wilde tackle. Drie maand schorsing was het gevolg.

“Op het trainingsveld zag je meteen dat hij een topvoetballer en een topvechter was”, klinkt het bij Bilal El Khannouss aan Het Laatste Nieuws.

“Hij heeft een goed hart, maar vorig jaar ging het soms mis door dingen die niets met voetbal te maken hebben. Privé had hij ook een paar dingen, dat kruipt in je hoofd. Je zag nu dat hij er meteen vanaf de voorbereiding stond. Mentaliteit verandert alles.”