'Speler laat Club Brugge weten dat hij nu toch bij hen wil komen spelen'

Tijdens de zomermercato vielen enkele namen van jonge talenten. Eentje ervan werd aan Club Brugge gelinkt, maar tot een deal kwam het niet.

De naam van Daniel Daga viel afgelopen zomer in paar keer in transfergeruchten van Club Brugge, maar tot een echte deal kwam het niet.

De 16-jarige middenvelder uit Nigeria speelt momenteel in zijn thuisland nog voor One Rocket FC, maar hij wil snel de stap naar het Europese voetbal zetten.

De jeugdinternational leek op weg naar Watford, maar de Engelse ploeg zou nu toch afgehaakt hebben om Daga binnen te halen. In Club Brugge had hij echter voorlopig geen zin.

Volgens ScoreNigeria zou Daga samen met zijn entourage nu contact genomen hebben met Club Brugge om toch naar België komen te spelen.

Het is uitkijken of Club Brugge nog interesse toont in dit dossier, maar mogelijk komt het in de volgende transferperiode tot een overeenkomst.