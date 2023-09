Twee Brugse zomeraanwinsten konden nog niet overtuigen: laatste kans en alweer op de bank tegen Anderlecht?

Club Brugge trok trok dit jaar weer heel wat geld voor nieuwe aanwinsten. Maar die rendeerden tot nu niet allemaal even goed.

Vooral Igor Thiago wordt vaak onder de loep genomen als het gaat over een tegenvallende zomeraanwinst. De Braziliaan scoorde wel zes goals, waarvan twee strafschoppen en gaf één assist in dertien wedstrijden. Daarvoor werd hij dus ook gehaald.

Maar in het samenspel en met de rug naar de goal verloopt het nogal stroef. Tegen Charleroi lukte dat wel, maar tegen Besiktas was het opnieuw minder en miste hij een open kans voor doel. Tegen Anderlecht lijkt het een van zijn laatste kansen te worden, Jutgla klopt namelijk steeds harder op de deur.

Maar ook de Pool Michal Skoras, waar Club 6 miljoen euro voor betaalde aan Lech Poznan, kon tot nu toe allerminst overtuigen. De Pool scoorde dan wel in de overbodige terugwedstrijd tegen Akureyri, maar verder bracht hij nog niet veel bij.

Tegen Besiktas mocht Skoras plots starten door de afwezigheid van Nusa en Zinckernagel. Na een uur had Deila genoeg gezien en mocht Skoras alweer naar de kant. Tegen Anderlecht is Zinckernagel er wel weer bij, de kans is groot Skoras weer op de bank beland en Zinckernagel op de linkerflank start.