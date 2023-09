Fans Club Brugge zwaar aangedaan: "Dit had veel erger kunnen aflopen"

Een supportersbus van Club Brugge werd zondagavond aangevallen door hooligans van Anderlecht. Er vloog zelfs een baksteen door de ruit. De fans waren alvast zwaar onder de indruk.

De politie en de veiligheidscel zal het incident verder onderzoeken, maar het hoeft niet gezegd dat de fans in de bus onder de indruk waren van het gebeurde. "Ter hoogte van de Carrefour in Anderlecht werden plots bakstenen richting de autocar gegooid”, vertelt een fan van supportersclub De Klokkers in Het Nieuwsblad.

“Op de benedenverdieping van de bus sneuvelde het veiligheidsglas, maar op de bovenverdieping belandde de baksteen in de bus: het glas werd doorboord.”

Pas aan het tankstation in Drongen konden ze even uit de bus op de schade op te meten. "Natuurlijk is het niet leuk om zoiets mee te maken”, aldus de fan. “Maar dit is niet de eerste keer. Vorig jaar op Antwerp maakten we iets soortgelijks mee. Het belangrijkste is dat hier geen gewonden vielen, want dit had veel erger kunnen aflopen."