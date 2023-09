STVV is woedend en wil klacht indienen tegen Franse topclub

Sinds hij in 2019 uit Japan overkwam, is Daniel Schmidt eerste doelman geweest bij STVV. Nu is hij er echter pas vierde in de pikorde. Een bewogen laatste week van de zomermercato heeft daar schuld aan. En een Franse topclub...

Schmidt had verschillende aanbiedingen op zak, ook van Club Brugge, maar wachtte op die grote transfer. Die leek er ook te komen, want Metz kwam aankloppen. Een ideale situatie op dat moment, want de Japanse doelman zat in zijn laatste contractjaar en STVV kon nog een transferprijs krijgen voor de 31-jarige. Alles leek in kannen en kruiken, maar ineens kwam er het nieuws dat hij bij Metz niet door zijn medische tests was geraakt. Verbazing alom, want de Franse topclub wou ook de resultaten daarvan niet prijsgeven. Bij STVV vermoeden ze nu dat Metz een drogreden zocht omdat een andere transfer niet doorging en ze het geld niet hadden, weet Het Nieuwsblad. STVV wil bij de FIFA een klacht indienen tegen de club. Daardoor zit Schmidt nu nog tot de winter vast en is hij pas vierde doelman omdat er met Zion Suzuki al een vervanger werd aangetrokken en er eerder gecommuniceerd werd over de rangorde bij de doelmannen en de Japanse bazen daar niet willen op terugkomen.