Tolu weet hoe Genk de clash tegen Club Brugge kan winnen

KRC Genk speelde zondag een stevige Limburgse derby. Een paar dagen later op donderdag wacht er al een nieuwe topper tegen Club Brugge.

KRC Genk wist in de tweede helft een 0-3 achterstand helemaal om te buigen. Dat gebeurde nadat de ploeg helemaal anders uit de kleedkamer kwam na de rust. Tolu weet dat als ze met deze mentaliteit aan alle wedstrijden beginnen, dat er dan mooie dingen kunnen gebeuren.

"De score doet er minder toe. Wat wel belangrijk is is onze mentaliteit. Die was er zeker in de tweede helft. Als we die mentaliteit meenemen naar de volgende wedstrijden, dan gaan we met de overwinning lopen, hopelijk."

"Het wordt een moeilijke uitwedstrijd. Club Brugge zit ook in een goede vorm op dit moment. Het zullen twee grote clubs tegen elkaar worden donderdag. Het zal fysiek, technisch en tactisch een moeilijke wedstrijd worden, maar we zullen zien", besluit de Nigeriaanse spits.