Club Brugge-coach Deila geeft het toe over speler: "Natuurlijk is hij niet tevreden"

Bij Club Brugge blijft het grote pijnpunt de verdediging. Daar staan momenteel drie zeer jonge spelers naast een ervaren Brandon Mechele.

Maar bij Club Brugge zit er nog een verdediger te wachten op kansen. Zo is Dedryck Boyata niet al te blij met zijn weinige speelminuten. En Ronny Deila weet zelf goed genoeg dat hij het daar moeilijk mee heeft.

"We hebben ook nog Boyata op de bank, hij traint elke dag goed en klopt op de deur. Natuurlijk is hij niet blij met zijn status als invaller. Maar als je onze wedstrijden bekijkt, geven we niet veel kansen weg.", vertelde de Club-coach aan Het Nieuwsblad.

Boyata zat de eerste vier speeldagen van de JPL niet bij de Brugse selectie. Hierna werd hij terug opgenomen op het wedstrijd blad. Hij viel twee keer in en versierde één basisplaats in de eigen competitie. In de Conference League krijgt hij ook wat speeltijd.