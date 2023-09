Lamkel Zé laat opnieuw van zich horen en haalt fors uit naar België

Didier Lamkel Zé maakte afgelopen zomer de overstap naar het Turkse Hatayspor. Maar hij zou natuurlijk zichzelf niet zijn moest hij na zijn vertrek uit de Jupiler Pro League geen steek uitdelen aan België.

Zo vertelde hij bij RTBF dat België voor hem het enige probleemland was. "Het enige land waar ik problemen heb gehad, is België. Zodra ik daar weg ben, heb ik geen disciplinaire problemen meer, maar mensen blijven me aanspreken over wat er gebeurd is."

Ook over Kevin Mirallas had hij nog wat te zeggen. "Een tijdje geleden werd Kevin Mirallas, die nu sportief directeur is van ik weet niet welke ploeg (Eendracht Aalst, n.v.d.r.), gevraagd wat hij van mij vond. Hij zei: 'Ik zou hem zelfs niet gratis nemen.' Wie zegt dat ik naar zijn club wil komen?"

"Dat is het probleem: ze willen altijd over mij praten, terwijl ik nergens om gevraagd heb. Voor mij is België geschiedenis. Daarom was ik wanhopig om Kortrijk te verlaten", besluit Lamkel Zé.