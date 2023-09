Ophef bij Aston Villa: "Zelfs de vrouwen zijn bang om erin te spelen"

Want wie het al is opgevallen, ziet dat de shirts van Aston Villa altijd helemaal doorweekt zijn. Oorzaak: de tenues van het Italiaans merk Castore hebben te weinig zweetafvoerende middelen, waardoor het shirt van Youri Tielemans en co "te nat" is. De club zou dan ook een nieuw shirt aangevraagd hebben bij Castore.

Volgens The Guardian worden de spelers door het zware shirt “afgeremd en hun prestaties beïnvloed." Daar is in ieder geval weinig van te merken, want Aston Villa staat na een knappe 12/18 (en een recente zege op Chelsea) knap op de zesde plaats in de Premier League.

“Dit wordt een groot probleem”, stelde Sky Sports-commentator Jacqui Oatley op X. “Het is erg voor de mannen, maar onmogelijk voor de vrouwen.” Oatley zou bij de vrouwen van Aston Villa al gehoord hebben dat “ze zelfs bang zijn om in de shirts te spelen”.

“Normaal moeten ze genieten van hun televisiewedstrijden en ernaar uitkijken, maar nu zien ze ertegenop”, voegt zij eraan toe.

Reminder #AVFC women’s team are due to kick off their WSL season this Sunday live on BBC2 and the last thing the players should be having to worry about is clingy wet-look kit. It’s bad for the men and impossible for the women. @CastoreEngland have 4 days to fix it @AVWFCOfficial https://t.co/5CHxGZsju0 pic.twitter.com/JKivcAMAyG