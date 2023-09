Opmerkelijk verhaal: Dit gebeurde in de kleedkamer bij de 0-3 achterstand tegen STVV

KRC Genk deed zondagnamiddag het onwaarschijnlijke tegen STVV. Een 0-3 achterstand bij de rust werd omgebogen in een 3-3 gelijkspel. Geen resultaat waar op voorhand voor zou getekend worden, maar wel een mooie comeback op karakter en mentaliteit.

Maar hoe reageer je nu op een 0-3 achterstand bij de rust? We hebben al veel gehoord dat coaches dan de hele kleedkamer bij elkaar roepen of woedend worden. Bij KRC Genk was dit echter helemaal anders.

"Iedereen kwam binnen in de kleedkamer, we gingen gewoon zitten en niemand zei iets. Gewoon een paar minuten totale rust", vertelde Bilal El Khannouss na afloop van de derby.

Wouter Vrancken gaf nog een inspirerende uitleg, waarna de inhaalrace kon beginnen. "Daarna kregen we nog een goede speech van de coach. Hij zei dat we allemaal samen moesten blijven als een geheel. Dat we samen voor de drie punten moesten gaan, maar eerst voor het eerste doelpunt", besluit El Khannouss.