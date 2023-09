Wordt Belgische voetbalwereld na veertien jaar opgeschrikt door verdwijning van vaste waarde? 'Dit programma gaat sneller dan verwacht verdwijnen'

De toekomst van Extra Time ziet er allesbehalve rooskleurig uit. De bekende voetbaltalkshow op maandagavond staat op het punt om te verdwijnen.

Extra Time is al sinds 2009 de vaste afspraak voor Belgische voetballiefhebbers op maandagavond. Alhoewel? De voorbije jaren kwam er steeds meer kritiek op het programma en dit seizoen lijkt het nieuwe format de val helemaal te hebben ingezet.

Meer zelfs: de voetbaltalkshow heeft nog amper honderdduizend kijkers en is inmiddels ingehaald door diverse podcasts. De Standaard weet dat het voortbestaan van het programma dan ook aan een zijden draadje hangt.

Geen talkshow meer op maandagavond?

De VRT beschikt nog tot 2025 – dat is ook meteen de huidige looptijd van het voetbalcontract – over de rechten voor een praatprogramma op maandagavond. Al is het de vraag of de talkshow het ook nog zo lang zal uitzingen.