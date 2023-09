Ajax-coach op de wip na dramatische resultaten en... 'Amsterdammers willen opvolger halen bij Belgische topclub'

Het stormt bij AFC Ajax. De harde kern van de Nederlandse topclub vraagt het ontslag van de bestuursraad én de coach. En dat laatste kan héél grote gevolgen hebben voor Antwerp FC.

De kans is héél groot dat Maurice Steijn aan zijn laatste dagen bezig is als T1 van AFC Ajax. Niet alleen het bestuur, maar ook de coach betaalt het gelag bij de fans voor de dramatische start van het seizoen.

In de Nederlandse media circuleren ondertussen namen van potentiële opvolgers. Hoog op het lijstje: Mark van Bommel. Zijn prestaties bij Antwerp FC zijn logischerwijs tot in de Nederlandse Eredivisie geraakt.

En Marc Overmars?

Op die manier moet Antwerp FC opnieuw hopen dat Ajax niet komt shoppen op de Bosuil. Ook Marc Overmars werd gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam. De sportief directeur van The Great Old heeft daar – het verleden indachtig – echter geen zin in.