Hein Vanhaezebrouck verschuilt zich niet achter laag blok: "Was een logische keuze"

Na 8 speeldagen blijft KAA Gent ongeslagen aan kop van de Jupiler Pro League. Al hadden ze dat op het veld van Antwerp niet te danken aan hun goede voetbal.

Hein Vanhaezebrouck kent de geschiedenis van Antwerp-Gent maar al te goed. "Normaal verliest Gent hier praktisch altijd op Antwerp, ook met goed voetbal", steekt hij van wal op de persconferentie na het 0-0 gelijkspel. "We moesten nu voor de 3e keer op 7 wedstrijden spelen en dan hebben we besloten om het anders aan te pakken om de meet te halen", verduidelijkt hij zijn keuze voor een laag blok.

"De organisatie stond goed maar in de eerste helft deden we te weinig met de momenten die we hadden. In de tweede helft konden we amper nog gevaarlijk zijn omdat we in de omschakeling te vaak de verkeerde keuzes maakten", klinkt het bij Vanhaezebrouck.

Ik ben heel tevreden met de uitvoering van onze tactiek

Om als leider zo verdedigend een wedstrijd aan te vatten, het blijft toch iets atypisch. "Maar daar heb ik geen problemen mee", oordeelt de trainer van Gent. "Het was een logische keuze met de huidige omstandigheden en ik ben heel tevreden met hoe de spelers het hebben uitgevoerd."

"Of ik heb afgekeken van RWDM? Ze hebben getoond dat Antwerp het moeilijk heeft tegen een laag blok maar het is niet zo dat het vernieuwend was wat zij deden."