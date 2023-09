Vanaken onthult wat Deila hen inpeperde na zwakke eerste helft van Club Brugge tegen Racing Genk

Hans Vanaken heeft Club Brugge nog een punt bezorgd tegen Racing Genk met een kopbaldoelpunt. Club kon wel alweer niet winnen.

Club Brugge had het in de eerste helft bijzonder moeilijk tegen Racing Genk. Net voor de rust zette El Khannouss de bezoekers ook op voorsprong. In de tweede helft ging het beter voor Club, wat had Deila dan gezegd tijdens de rust.

"Om hoger druk te gaan zetten, meer intensiteit te brengen en er meer in te geloven. Je ziet ook in de tweede helft dat we ze onder drukken kunnen zetten. Zij moeten dan lange ballen gaan spelen en dat is niet hun favoriete spel."

Vanaken kopte de 1-1 twintig minuten voor tijd binnen. "Het is een van mijn kwaliteiten om in de zestien te komen. Het was niet de makkelijkste bal om binnen te koppen. Op de PlayStation zal je toch al een serieuze combinatie van knopjes moeten indrukken om die bal zo binnen te koppen."

Correcte uitslag

Club drukte nog door, maar het bleef wel op een 1-1 gelijkspel steken tegen Racing Genk. "Als je de tweede helft zo doorduwt, dan lijkt het alsof je die match toch nog kan binnenhalen. Maar over heel de wedstrijd gezien is het misschien wel een juiste uitslag", besloot Vanaken nog.