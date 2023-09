Er komt een zéér beladen KVK-Cercle aan: "Op Kortrijk wordt het strijden"

Twee clubs die de punten absoluut nodig hebben, kruisen vanavond de degens. KV Kortrijk tegen Cercle Brugge.

Miron Muslic weet dat het van moeten is, want Cercle verloor haar laatste twee wedstrijden. "Op Kortrijk wordt het strijden. Ik ben ervan overtuigd dat we vanaf minuut 1 een sterk Cercle zullen zien", is de Oostenrijkse coach overtuigd.

Bij KV Kortrijk neemt assistent-coach Joseph Akpala voorlopig nog de honneurs waar, tot Glen De Boeck definitief overneemt als nieuwe T1. De ex-speler van onder meer Club Brugge ziet in ieder geval meer kwaliteit bij KV Kortrijk dan de stand laat uitschijnen.

"Er is meer talent dan de rangschikking laat uitschijnen. We hadden al veel tegenslag. Tegen tegenslag moet je strijden. Dan komt het geluk vanzelf. Het was natuurlijk een moeilijke week. De spelers hebben na de coachwissel wel meteen de knop omgedraaid en zijn hard gaan trainen naar de volgende wedstrijd toe."

"Ik ben niet belangrijk. Wat nu telt, is enkel en alleen de ploeg. Die moet winnen."