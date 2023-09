Club Brugge-supporters kiezen hun 'Player Of The Month'

Club Brugge begon niet slecht aan het voetbalseizoen. Na acht speeldagen staat blauw-zwart op de derde plaats.

Na hun laatste wedstrijd in september te hebben afgerond tegen KRC Genk, kozen de supporters hun Player Of The Month.

"De voetbalwedstrijden in september zitten erop en de stemmen zijn geteld. Hans Vanaken mag z’n eerste Player Of The Month-trofee van 23/24 mee naar huis nemen! Met drie doelpunten was onze kapitein op de afspraak en sleepte zo 43% van de stemmen in de wacht", klinkt het op de website van Club.

"De middenvelder haalt het van nummer twee Andreas Skov Olsen (32,4% van de stemmen) en nummer drie Maxim De Cuyper (12,8% van de stemmen)."

Club deelde ook mee dat er een bedrag naar de #NoHeartNoGlory-campagne gaat. "In totaal stemden jullie 2909 keer. Dit vormt dan ook het bedrag dat door Unibet & Club geschonken wordt aan de #NoHeartNoGlory-campagne waar maandelijks één amateurvoetbalclub een gratis workshop reanimatie krijgt én een gratis AED-toestel."