Dit verwacht Steven Defour tegen Antwerp: "In tegenstelling tot RWDM en Gent spelen wij niet zo"

Steven Defour blikte vooruit op de thuiswedstrijd van KV Mechelen tegen Antwerp vanavond.

Zo verwacht hij dat zijn formatie niet teveel uit de organisatie gaat lopen, al hoopt hij wel dat zijn manschappen met lef spelen. “In tegenstelling tot RWDM en Gent spelen wij niet met vijf achterin. Wij hanteren andere principes, al verwacht ik van mijn ploeg dat ze niet, zoals tegen Sint-Truiden en OH Leuven, te veel uit de organisatie gaat lopen, want dan zal Antwerp ons sowieso pijn doen", citeert Het Nieuwsblad hem.

Of hij tevreden is met de start van zijn ploeg in de Jupiler Pro League? “Het had nog beter gekund, dat hangt dan van kleine dingetjes af. In Brugge (1-1) konden we winnen, tegen Gent (0-1) hadden we in de laatste seconden die penalty kunnen binnentrappen. Dan zat ik hier met een heel ander gevoel, hoewel ik besef dat we in Westerlo net zo goed konden verliezen."

"Ik zie mijn groep stelselmatig progressie boeken, weliswaar door soms een stap terug te zetten”, besluit hij.