Voormalige jeugdspeler van Standard ziet een terugkeer naar Sclessin wel zitten

Standard probeert uit een dal te kruipen. Eén van hun voormalige jeugdspelers zegt alvast geen "nee" tegen een terugkeer.

Net als zijn broer Julien speelde Alexis De Sart (26 jaar) bij Standard de Liège, waar hij zijn profdebuut maakte. De middenvelder vertrok vervolgens naar Sint-Truiden en Antwerp, maar bloeit nu op bij RWDM.

Hij blijft echter erg gehecht aan Standard, zoals hij uitlegde in de Insiders-show van Eleven DAZN. "Alles is altijd mogelijk in het voetbal, het is een kwestie van een kans krijgen en van timing. Ik heb vele jaren in de jeugd en op de tribunes doorgebracht, ik heb goede tijden meegemaakt, titels, de Europa League, de Champions League. Ik heb nogal wat vrienden in Luik, voor hen zou het niet slecht zijn”, zegt De Sart.

Maar de RWDM-middenvelder heeft niet per se zin om meteen het Edmond Machtens Stadion te verlaten. "Ik voel me goed bij RWDM. Ik ben 26, bijna 27, ik heb nog nooit in het buitenland gespeeld en het is iets dat ik graag zou willen ontdekken", vult Alexis De Sart aan. “Een kampioenschap als de MLS zou mij kunnen overtuigen.”