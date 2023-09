Westerlo de ideale prooi voor Racing Genk voor eerste thuiszege? El Khannouss houdt iedereen scherp

Racing Genk ontvangt zondag Westerlo voor zijn vijfde thuiswedstrijd van het seizoen. De druk begint stilaan te stijgen om die eerste thuiszege in de Belgische competitie te pakken.

Racing Genk speelde donderdag 1-1 gelijk op het veld van Club Brugge en staat zo bovenaan wat het aantal punten op verplaatsing betreft. Thuis in de Cegeka Arena is het een ander verhaal met 3 op 12. Enkel Standard (2 op 12) en Westerlo (0 op 12) doen nog slechter.

Ook in Europa deed Genk het nog niet veel beter, met enkel een zege tegen Demirspor. Ook tegen Servette, Olympiakos en Fiorentina speelde Genk thuis gelijk. Na acht thuiswedstrijden staan er dus zes gelijke spelen op de teller.

Probleem in eigen huis?

Zit Genk stilaan met een probleem in eigen huis? "In voetbal maken de details het verschil en die hebben ons dit seizoen in thuiswedstrijden wel vaker tegengezeten dan in uitwedstrijden", stelt Bilal El Khannouss.

Westerlo mag dan wel een mooie opportuniteit zijn voor een eerste thuiszege in de Belgische competitie, toch zal het geen walk in the park worden. "Westerlo is niet het Westerlo van vorig jaar op basis van punten, maar het blijft gewoon een moeilijk team om tegen te spelen. We gaan er dus alles aan doen om te winnen."