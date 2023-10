Ewoud Pletinckx is streng voor ploegmaat na doelpunt Standard: "Daar maakte hij een fout"

OH Leuven heeft thuis geen punten kunnen pakken tegen Standard. De Leuvenaars zien zo hun reeksje van 7/9 ten einde komen.

OH Leuven kende een lastige partij tegen Standard en had moeite om in het spel te komen. "Zolang het 0-0 stond, wilden we niet te veel risico's pakken en wachten op de counter", klinkt het bij verdediger Ewoud Pletinckx.

Maar ook die counters kwamen er, zeker in de eerste helft, maar moelijk uit. "Vorig jaar hadden we met Al-Taamari nog veel snelheid in de omschakeling. Nu moeten we het vaker voetballend doen en daar moeten we nog aan werken", is hij eerlijk.

Tegendoelpunt

Vlak voor rust kwam OH Leuven op achterstand na een doelpunt van Kanga. Een doelpunt dat Pletinckx van dichtbij zag gebeuren: "Ik hoorde doelman Prevot roepen om de bal te laten dus ik probeer hem zo veel mogelijk af te schermen."

"Ik dacht dat hij dichter bij de bal zat en hij dacht niet dat Kanga zo snel op de bal zou zijn, dus hij maakte daar wel een kleine inschattingsfout", is Pletinckx streng.

Evenknie

In de tweede helft kwam Leuven beter uit de kleedkamer en uiteindelijk ook op gelijke hoogte. "Daarna proberen we het vast te houden en op zoek te gaan naar de overwinning maar het doelpunt valt dan toch aan de overkant. Dat is heel jammer want we waren volgens mij wel de evenknie, een gelijkspel was niet onterecht geweest. Onze organisatie stond er maar er was aan de bal te weinig creativiteit. Daar moeten we verder aan werken", besluit hij strijdvaardig.