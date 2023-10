Gaat scoringsprobleem nu al knagen en in hoofden spelen bij Antwerp? Toby Alderweireld & co maken een duidelijk punt

Neen, het is niet lekker voor Toby Alderweireld & co. Zijn ploeg zit met een scoringsprobleem, terwijl hij met zijn collega's in de verdediging wel de clean sheets aan mekaar rijgt.

Bij hen hoort ook Jelle Bataille. Begon het na de twee brilscores tegen RWDM en Gent al niet te knagen, toen in Mechelen zo'n resultaat ook tot de mogelijkheden bleek te behoren? "Op zich niet", reageert de rechtsachter. "Misschien enkel in de laatste vijf minuten dat je wel gaat denken: gaat het weer 0-0 zijn?"

Frisse moed bij Antwerp

Het meest eenvoudige zou zijn dat Antwerp vroeg in een wedstrijd het verschil kan maken. Dan moet die vraag niet gesteld worden. "Je begint natuurlijk met frisse moed. Je denkt dat het nu wel goed zal lopen en het wél zal gaan om te winnen. Het is gewoon jammer dat het weer 0-0 is."

Naar de toekomst toe is trainer Mark van Bommel ook niet bevreesd voor een mentale kwestie. "Neen, dit gaat niet in de hoofden kruipen." Het besef is bij hem wel aanwezig dat het van belang is dat het niet tussen de oren gaat spelen. "Als het in de hoofden gaat kruipen, dan ga je je slecht voelen."

Alderweireld blijft positief

Toby Alderweireld ziet ook op zijn beurt geen paniek optreden. Zeker bij zichzelf is die er niet. "Het positieve is dat we genoeg creëeren. Als dat niet het geval zou zijn, zou ik mij echt zorgen maken. De doelpunten zullen wel volgen. We moeten blijven doorgaan en zorgen dat we uiteindelijk wel de ballen tegen het net krijgen."