Tom Vandenberghe belde ex-ploegmaat op om meer over Glen De Boeck te weten te komen

KV Kortrijk ontsloeg deze week Edward Still. Hij wordt opgevolgd door Glen De Boeck.

Edward Still werd ontslagen bij KV Kortrijk. Joseph Akpala nam over en boekte vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen tegen Cercle Brugge. Vanaf maandag leidt Glen De Boeck de ploeg.

De 52-jarige zag vanuit de tribune hoe KV Kortrijk met 2-1 won van Cercle Brugge. Doelman Tom Vandenberghe wou wel eens weten wat hij van zijn nieuwe trainer mag verwachten en schakelde daarvoor een hulplijn in.

“Ik heb gebeld naar Kristof D’Haene over Glen De Boeck”, zei Vandenberghe aan Het Nieuwsblad. “Vorig seizoen toen Custovic ontslagen werd, moest de club volgens hem De Boeck halen. Ik heb enkel maar goede dingen gehoord over hem.”

De Boeck zou wel eens de missing link voor dit seizoen kunnen zijn. “Blijkbaar brengt hij veel mentaliteit in een ploeg en dat is iets wat we nodig hebben. Daarnaast blijf ik het ontslag van Still ook jammer vinden. Hij is een goede coach en is tactisch erg sterk.”

“Misschien was het voor hemzelf niet het juiste moment om opnieuw bij een club te gaan die een moeilijk seizoen tegemoet ging. Als hij bij een ietwat stabielere ploeg zou zijn, dan geloof ik dat je zijn potentieel zult zien.”