Vrancken met de handen in het haar na opnieuw discutabele beslissingen ref: "Ik weet het allemaal niet meer zalle"

Racing Genk geraakte zondag niet voorbij hekkensluiter Westerlo nadat het één helft met 10 verder moest na een discutabele rode kaart voor Bonsu Baah. Coach Wouter Vrancken zat met de handen in het haar na afloop van de partij. Hij begrijpt de beslissingen van de ref niet.

In het slot van de eerste helft trok scheidsrechter Wesli De Cremer de rode kaart voor Genk-speler Bonsu Baah. Die werd vastgehouden door Van Den Keybus en probeerde zich los te maken. Bonsu Baah zwaaide daarbij met zijn armen en raakte eventjes het gezicht van zijn tegenstander.

Na afloop van de wedstrijd was iedereen het erover eens dat dit geen rechtstreeks rood verdiende. "Als je fout geeft, is dat geel maar rechtstreeks rood vind ik een zwaar verdict. Het is een jonge speler en het was gewoon een beetje los trekken", zei Westerlo-coach Jonas De Roeck erover.

Wouter Vrancken begrijpt er helemaal niets meer van nadat Bonsu Baah ook tegen Anderlecht al een discutabele uitsluiting achter zijn naam kreeg. "Het was een onterechte rode kaart. Als ik dan de uitleg van de scheidsrechter hoor na de wedstrijd... hij zei na de wedstrijd dat Bonsu Baah zijn arm opspant om te gaan slaan."

"Dat is bijna voorbedachten rade. Wat zien zij dat de hele tribune en de twee banken niet zien? Ik zie dat Bonsu Baah in het duel heel goed naar binnen draait en aan het truitje wordt getrokken en dan zich vrij wil maken. Voor de rest gebeurt er niets. Waarom moet er dan zo snel met die rode kaart gezwaaid worden?"

"De scheidsrechter beweerde nog dat als hij de rode kaart niet had gegeven de VAR er altijd op zou teruggekomen zijn. Ik weet het niet meer, als dat tegenwoordig rode kaart is. Het kan een mooie wedstrijd en dan wordt dat op zulk een manier onderuitgehaald."

"Ik vroeg om uitleg over de rode kaart en het antwoord dat ik kreeg was: 'Heeft hij onlangs niet ook nog rood gehad?'. Ik denk dan wat heeft die kaart met deze kaart te maken en heb je die van toen zelf al eens bekeken?", aldus Vrancken.

"Hij zit in zijn actie en dat hij aan zijn truitje getrokken wordt, daar wordt niets mee gedaan. Er is geen gele kaart geweest voor het trekken aan zijn truitje."

En de rode kaart voor Bonsu Baah was niet de enige vreemde beslissing van ref De Cremer. "Het is hetzelfde met die fase met Bilal en penalty of geen penalty."

"Hij fluit fout, de VAR roept dat het binnen de zestien is. Hij gaat kijken en beslist dat het uiteindelijk geen fout is. Als je naar de beelden terugkijkt, zie je twee armen rond Bilal. Is het omdat het penalty is dat hij er op terugkomt? Die fout kan je toch niet ontkennen?"